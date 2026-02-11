Grönemeyer überrascht vom Publikum: "Seid doch irre und das an einem Dienstag"

Herbert Grönemeyer (69) gastierte im Rahmen seiner "mittendrin – akustisch"-Tour am Dienstagabend in Hamburg.

Von Madita Eggers

Hamburg - Auf einer Rundbühne, die optisch an einen Plattenspieler erinnerte, mitten in der ausverkauften Hamburger Barclays Arena hat Herbert Grönemeyer (69) am Dienstagabend ganz im Taylor-Swift-Stil rund drei Stunden alles gegeben, was in ihm steckt. Und das ist eine ganze Menge! Dies bewies der Vollblut-Musiker auch nach 40 Jahren im Business mit einer solch ansteckenden Freude, dass weder er noch das Publikum ein Ende finden wollten.

Herbert Grönemeyer (69) am Dienstag in der Hamburger Barclays Arena. © Fabian Lippke Das Konzert war Teil seiner "mittendrin – akustisch"-Tour, die bereits 2025 begonnen hat. Begleitet von seiner Band, einem Kammerorchester und dem Berliner Chor "Grenzenlos" spielte Grönemeyer einen bunten Strauß Lieder aus seiner langjährigen Erfolgskarriere. Zu Beginn kündigte er an, dass dieses Konzert "feiner, leiser, zarter" werden würde – nur um dann direkt mit einer Energie zu starten, die ihn vor lauter Begeisterung sogar den Mittelteil seines Liedes "Das ist los" vergessen ließ. "Ich bin nicht so textsicher, aber Hauptsache Spaß", scherzte er. Und den hatte er sichtlich. Dabei flitzte er über die Bühne, als würde er am 12. April nicht 70, sondern 30 Jahre alt werden. Immer wieder forderte er das Publikum auf, mitzumachen, zu tanzen und mitzusingen. Herbert Grönemeyer Grönemeyer ist zurück: Darum ist seine brandneue Konzert-Reihe so besonders Und damit nicht genug: Dabbing, Hüftschwung und ein leicht laszives Rutschen seines Hemdes von der Schulter gehörten ebenso zur Show wie seine ungebrochene Stimmgewalt. Bei "Herzhaft" brachte er dem Publikum begeistert einen von ihm erfundenen Tanz bei: den Schulterwalzer.

Bei "Alkohol" gab es kein Halten mehr

Passend zu seinem Hit "Alkohol" gab es für Grönemeyer dann kein Halten mehr – er ging mitten ins Publikum. Er zerzauste Haare, verteilte Umarmungen, fast schon feste Drücker, und war wirklich "mittendrin". Im Gegenzug ließ das Publikum ihn von Sekunde eins an spüren, dass er noch lange nicht vergessen ist. Es wurde geklatscht, getanzt und natürlich lautstark sowie textsicher mitgesungen. Immer wieder schüttelte Grönemeyer über die teils ekstatische Reaktionen seiner Hamburger Fans ungläubig den Kopf: "Wir haben ja schon einiges erlebt auf dieser Tour, doch das hatten wir noch nie. Ihr seid doch irre, und das an einem Dienstag".

Herbert Grönemeyer: "Wir verteidigen unsere Demokratie"