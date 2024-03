Promis schießen gegen Lidl und stellen diese Forderung!

Berlin - Sie wollen für mehr Verantwortung werben: Unter dem Slogan "Hey, Lidl, mehr Tierschutz!" haben sich Promis an den größten Discounter-Konzern der Welt gewandt. Die neue Kampagne unter Mitwirkung der "Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt" soll in den sozialen Netzwerken, in Kinos und im TV ausgespielt werden.

Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schlimmsten Probleme in der Hühnermast zu bekämpfen, so etwa die Überzüchtung der Tiere und die drängende Enge im Stall.

Sie wollen, dass Lidl mehr aufs Tierwohl achtet: die Schauspieler Karin Hanczewski (42) und Martin Brambach (56) - bekannt aus dem Tatort. © MDR/MadeForFilm/Steffen Junghans

"Ich unterstütze die Petition, weil ich es nicht tragbar finde, was wir Menschen mit Tieren machen, nur damit wir sie essen können. Lidl hat eine große Macht, und damit Verantwortung, wenn es um Tierhaltung in der Fleischproduktion geht", erklärt Initiatorin Hanczewski.

Ähnlich äußert sich auch Brambach: "Dass wir die Krone der Schöpfung sind, ist ein Gerücht. Wir haben so viele Mitlebewesen auf diesem Planeten, deren Leben genauso viel wert ist wie unseres."

Lidl war in den vergangenen anderthalb Jahren mehrfach in die Schlagzeilen geraten - so beispielsweise wegen multiresistenter Keime in Hühnerfleisch-Packungen der Eigenmarke "Metzgerfrisch".

Die Supermarkt-Kette widersprach stets den Vorwürfen.