Neuer Lidl-Skandal: Labor entdeckt resistente Keime in dieser Eigenmarke

Berlin - Erschreckende Ergebnisse liefert eine neue Analyse der "Albert Schweitzer Stiftung" zur Keimbelastung von Hühnerfleisch-Erzeugnissen, die in Lidl-Märkten verkauft werden. Fast drei Viertel der untersuchten Produkte fielen durch.

Die Lidl-Eigenmarke "Metzgerfrisch" lieferte in einer Untersuchung besorgniserregende Ergebnisse. © Albert Schweitzer Stiftung

So wurden bei der Lidl-Eigenmarke "Metzgerfrisch" in 71 Prozent der Proben multiresistente Keime nachgewiesen, hieß es seitens der Tierschutzorganisation. Viele Fleischstücke seien sogar mit teils gefährlichen Krankheitserregern wie Enterokokken oder Salmonellen belastet.

Laut der Stiftung könnten sie Harnwegsinfekte, Blutvergiftungen oder auch Durchfallerkrankungen verursachen. Gefundene Fäkalkeime würden zudem eine Sepsis und Magen-Darm-Infekte begünstigen.

Die von der Organisation beauftragte Fachärztin für Innere Medizin, Imke Lührs, erklärt dazu: "Die große Mehrzahl der Proben ist mit für Menschen potenziell gefährlichen Erregern kontaminiert. Der hohe Anteil von antibiotikaresistenten Keimen auf dem Fleisch ist absolut besorgniserregend."

Ein unabhängiges Labor untersuchte insgesamt 51 Hühnerfleisch-Proben der Haltungsform-Stufe 2. Diese wurden im Januar und Februar 2023 in acht zufällig ausgewählten Lidl-Märkten in ganz Deutschland genommen - darunter auch zwei in Sachsen (Bautzen, Leipzig). Nur sechs Proben waren unauffällig.