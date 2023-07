Dabei ist er Fan des Erzrivalen: Hip-Hop-Legende Jay-Z will englischen Top-Klub kaufen!

London - Bahnt sich in der englischen Hauptstadt ein Übernahme-Hammer an? Kurz vor dem Saisonstart wurde Tottenham Hotspur von einem Justizskandal um Besitzer Joe Lewis (86) erschüttert. Rap-Superstar Jay-Z (53) möchte die Gunst der Stunde offenbar gern nutzen und den Spitzenklub kaufen.

Rapper Jay-Z (53, M.) gilt als großer Sportfan. Gehört ihm schon bald ein Premier-League-Klub? © Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Am Mittwochmorgen nahm das FBI den britischen Milliardär in New York vorübergehend fest, zuvor war er wegen Insiderhandels angeklagt worden.

Zwar kam der 86-jährige Unternehmer inzwischen gegen eine Kaution über 300 Millionen Dollar (rund 272 Millionen Euro) wieder frei und wies die Vorwürfe darüber hinaus entschieden zurück, doch sollte er vor Gericht den Kürzeren ziehen, droht ihm ein Zwangsverkauf der Spurs.

Das habe wiederum Musik-Mogul Jay-Z, bürgerlich Shawn Corey Carter, auf den Plan gerufen, wie der Daily Express US berichtet.

Die Hip-Hop-Legende sei großer Fan des runden Leders, beobachte die Situation ganz genau und bereite hinter den Kulissen bereits ein Angebot vor.

"Es bleibt abzuwarten, ob Herr Lewis als freier Mann aus der Sache rauskommt. Sollte dies nicht der Fall sein, hat Jay gesagt, dass er in der Lage sein will, schnell zu handeln, wenn er das Gefühl hat, dass der Preis stimmt", wird ein Geschäftspartner des Rappers von dem Blatt zitiert.



Der geschätzte Wert des Klubs aus Nordlondon liegt bei rund 2,4 Milliarden Euro. Das Vermögen des Künstlers wird auf etwa 2,3 Milliarden Euro geschätzt. Eine Investorengruppe soll den Deal daher ermöglichen.