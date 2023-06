Hochschwangere Lindsay Lohan: Das Geschlecht ihres ersten Kindes steht fest!

Nicht nur privat geht es bei Lohan mit ihrer Hochzeit und den Baby-News seit einiger Zeit nur noch bergauf - auch ihre Karriere erlebt ihren zweiten (oder eher dritten) Frühling!

Vergangenen Winter war die Schauspielerin und Sängerin in dem Weihnachtsfilm "Falling for Christmas" zu sehen. Was viele Lohan-Fans noch viel mehr freuen dürfte: Seit einigen Monaten soll sich ein neuer "Freaky Friday"-Film in Planung befinden, bei dem sowohl Lohan als auch Jamie Lee Curtis (64) wieder dabei sein sollen.

Wie lange die 36-Jährige nun allerdings erstmal wegen ihres Kindes wieder pausieren wird, verriet sie bislang noch nicht.