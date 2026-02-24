"Hör mal, wer da hämmert" - der Richter! Serien-Sohn muss über ein Jahr hinter Gitter
Kalifornien (USA) - Von der großen Bühne in die kleine Knast-Zelle: Der US-Produzent Zachery Ty Bryan (44), bekannt als Kinder-Schauspieler aus der Kult-Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" (1991-1999), muss wegen Alkohol am Steuer für über ein Jahr ins Gefängnis!
Das berichteten etwa TMZ oder People. Demnach wurde Bryan wegen einer Trunkenheitsfahrt zu 16 Monaten Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Das Urteil folgte nach einem Vorfall aus dem Jahr 2024 im kalifornischen La Quinta, bei dem der ehemalige Schauspieler festgenommen wurde.
Wie etwa People unter Berufung auf Gerichtsakten bekannt gab, wurde Bryan am Montag angeklagt, gestand Trunkenheit am Steuer und schloss eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft.
Er habe zudem eine härtere Strafe aufgrund zweier Vorstrafen wegen ähnlicher Vergehen erhalten. Seine Tage, die er bereits in Untersuchungshaft gesessen hatte, abgezogen, müsse Bryan noch über 14 Monate hinter Gitter.
Der Darsteller hatte in den letzten Jahren immer wieder Ärger mit der Justiz. Im Oktober 2023 bekannte sich Bryan laut Bericht etwa der schweren Körperverletzung in Form der häuslichen Gewalt für schuldig und wurde verurteilt.
Zachery Ty Bryan spielte in der langjährigen Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" den ältesten Sohn von "Tim Taylor" (Tim Allen, 72) namens "Brad". Auch nach dem Serienende war er als Schauspieler tätig. Ab 2010 widmete sich Bryan vorwiegend seiner eigenen Produktionsfirma.
