"Hör mal, wer da hämmert" - der Richter! Serien-Sohn muss über ein Jahr hinter Gitter

Kalifornien (USA) - Von der großen Bühne in die kleine Knast-Zelle: Der US-Produzent Zachery Ty Bryan (44), bekannt als Kinder-Schauspieler aus der Kult-Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" (1991-1999), muss wegen Alkohol am Steuer für über ein Jahr ins Gefängnis!

Ex-Kinderstar Zachery Ty Bryan (44) muss für über ein Jahr hinter Gitter. (Archivfoto) © IMAGO / Depositphotos

Das berichteten etwa TMZ oder People. Demnach wurde Bryan wegen einer Trunkenheitsfahrt zu 16 Monaten Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Das Urteil folgte nach einem Vorfall aus dem Jahr 2024 im kalifornischen La Quinta, bei dem der ehemalige Schauspieler festgenommen wurde.

Wie etwa People unter Berufung auf Gerichtsakten bekannt gab, wurde Bryan am Montag angeklagt, gestand Trunkenheit am Steuer und schloss eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft.

Er habe zudem eine härtere Strafe aufgrund zweier Vorstrafen wegen ähnlicher Vergehen erhalten. Seine Tage, die er bereits in Untersuchungshaft gesessen hatte, abgezogen, müsse Bryan noch über 14 Monate hinter Gitter.