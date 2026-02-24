War eine Schönheits-OP schuld? Influencer stirbt mit 34 Jahren, zwei Personen festgenommen

Dudley - Traurige Nachrichten aus England : Der Influencer Jordan James Parke ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Zwei Personen wurden im Zusammenhang mit seinem Tod festgenommen.

Jordan James Parke wurde nur 34 Jahre alt. © Instagram/Screenshot/jordanjamesparke2

Diese traurigen News verkündete die Schwester der Internetpersönlichkeit, Sharnelle, in einem herzzerreißenden Beitrag auf Instagram.

"Wir als Familie sind taub, schockiert und am Boden zerstört", schrieb sie unter ein Selfie von sich, Park und ihren gemeinsamen Liebsten. "Ich hoffe, du tanzt jetzt im Himmel mit Oma und Opa."

Demnach verstarb der selbsternannte "Lip King" bereits am Mittwoch.

Wie People berichtete, war die Polizei zuvor noch zu einer Wohnung gerufen worden, weil dort ein Mann bewusstlos geworden sei. Als die Beamten jedoch vor Ort eintrafen, konnten sie bereits nichts mehr für ihn tun.

Aktuell ist noch unklar, woran genau der 34-Jährige gestorben ist. Die Ermittlungen in seinem Fall wurden aufgenommen.

Möglicherweise könnte der junge Mann kurz vor seinem Ableben einen kosmetischen Eingriff gehabt haben. Ob dabei etwas schiefgegangen sein könnte? Ein 43-Jähriger sowie eine 52-Jährige wurden im Zusammenhang mit dem Todesfall festgenommen - wegen Verdachts auf Totschlag.