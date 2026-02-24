War eine Schönheits-OP schuld? Influencer stirbt mit 34 Jahren, zwei Personen festgenommen
Dudley - Traurige Nachrichten aus England: Der Influencer Jordan James Parke ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Zwei Personen wurden im Zusammenhang mit seinem Tod festgenommen.
Diese traurigen News verkündete die Schwester der Internetpersönlichkeit, Sharnelle, in einem herzzerreißenden Beitrag auf Instagram.
"Wir als Familie sind taub, schockiert und am Boden zerstört", schrieb sie unter ein Selfie von sich, Park und ihren gemeinsamen Liebsten. "Ich hoffe, du tanzt jetzt im Himmel mit Oma und Opa."
Demnach verstarb der selbsternannte "Lip King" bereits am Mittwoch.
Wie People berichtete, war die Polizei zuvor noch zu einer Wohnung gerufen worden, weil dort ein Mann bewusstlos geworden sei. Als die Beamten jedoch vor Ort eintrafen, konnten sie bereits nichts mehr für ihn tun.
Aktuell ist noch unklar, woran genau der 34-Jährige gestorben ist. Die Ermittlungen in seinem Fall wurden aufgenommen.
Möglicherweise könnte der junge Mann kurz vor seinem Ableben einen kosmetischen Eingriff gehabt haben. Ob dabei etwas schiefgegangen sein könnte? Ein 43-Jähriger sowie eine 52-Jährige wurden im Zusammenhang mit dem Todesfall festgenommen - wegen Verdachts auf Totschlag.
Schwester bestätigt Tod des Influencers
Jordan James Parke hatte erste Schönheits-OP mit 19 Jahren
Parke wurde vor allem durch seine zahlreichen Schönheitsoperationen bekannt. Bereits im Alter von gerade einmal 19 Jahren legte er sich erstmals unters Messer – und hörte einfach nicht mehr damit auf.
Unter anderem unterzog er sich im Verlauf der Jahre mehreren Nasenoperationen sowie einem Brazilian Butt Lift, ließ sich Filler spritzen und Implantate setzen.
People zufolge soll er für all seine Eingriffe umgerechnet mehr als 125.000 Euro ausgegeben haben.
In einem Interview mit "This Morning" erklärte er 2016 noch, dass seine etlichen Bodymodifikationen nichts mit Selbsthass zu tun hätten. Stattdessen bezeichnete er Schönheitsoperationen als eine Art Hobby.
Doch nicht nur mit seinem Äußeren sorgte der 34-Jährige für Schlagzeilen. Zuletzt wurde gegen den jungen Mann ermittelt. Der Grund: Eine Frau war gestorben, nachdem sie sich einer Behandlung in einer Klinik unterzogen hatte, die unter anderem von Parke betrieben wurde.
Zwar wurde er daraufhin mit dem Verdacht auf Totschlag festgenommen, eine Anklageerhebung fand jedoch nicht statt.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/jordanjamesparke2