"Lizzie McGuire" und "Flucht aus L.A.": US-Schauspieler Robert Carradine tot
USA - Der US-amerikanische Schauspieler Robert Carradine ist im Alter von 71 Jahren verstorben!
Wie seine Familie in einer Erklärung bekannt gab, die dem Online-Portal Deadline vorliegt, habe Carradine seinen Kampf gegen eine psychische Erkrankung verloren. Er nahm sich selbst das Leben.
In dem Nachruf heißt es: "In einer Welt, die so düster erscheinen kann, war Bobby (Spitzname; Anm. d. Red.) stets ein Lichtblick für alle um ihn herum. Wir sind untröstlich über den Verlust dieser wundervollen Seele und möchten Bobbys tapferen Kampf gegen seine fast zwei Jahrzehnte andauernde bipolare Störung würdigen."
Und weiter: "Wir hoffen, dass sein Weg dazu beitragen kann, das Stigma psychischer Erkrankungen abzubauen." Sein Bruder, der Schauspieler Keith Carradine (76), gab gegenüber dem Portal bekannt: "Wir möchten, dass die Leute es wissen, und es ist nichts, wofür man sich schämen muss."
Robert Carradine stammt aus einer Schauspielerfamilie. Er ist der Sohn von John Carradine (†82) und Sonia Sorel (†83). Seine Brüder: Keith, sowie die Halbbrüder Michael Bowen (72) und David Carradine (†72) - allesamt in zahlreichen Film- und Serienproduktionen vertreten.
Vom Nerd-Anführer zum Sitcom-Dad
Sein Kinodebüt gab Robert Carradine 1972 an der Seite von John Wayne (†72) in "Die Cowboys". Eine seiner größten Filmerfolge feierte er 1984 mit "Revenge of the Nerds" (deutsch: "Die Rache der Eierköpfe"). Darin spielte er einen der Anführer der Nerds namens Lewis Skolnick. 1996 war im Kultstreifen "Flucht aus L.A." rund um "Snake Plissken" zu sehen.
Von 2001 bis 2004 war er in 65 Episoden der Teenager-Sitcom "Lizzie McGuire" vertreten und spielte dort den Vater von "Lizzie" (Hilary Duff, 38) namens "Sam".
"Er war ein außergewöhnlich begabter Mensch, und wir werden ihn jeden Tag vermissen. Wir werden Trost darin finden, wie humorvoll er sein konnte, wie weise und verständnisvoll und tolerant er war. So war mein kleiner Bruder", zitiert Deadline Keith Carradine.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
