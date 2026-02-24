"Lizzie McGuire" und "Flucht aus L.A.": US-Schauspieler Robert Carradine tot

Schauspieler Robert Carradine ist im Alter von 71 Jahren verstorben. © IMAGO / Avalon.red

Wie seine Familie in einer Erklärung bekannt gab, die dem Online-Portal Deadline vorliegt, habe Carradine seinen Kampf gegen eine psychische Erkrankung verloren. Er nahm sich selbst das Leben.

In dem Nachruf heißt es: "In einer Welt, die so düster erscheinen kann, war Bobby (Spitzname; Anm. d. Red.) stets ein Lichtblick für alle um ihn herum. Wir sind untröstlich über den Verlust dieser wundervollen Seele und möchten Bobbys tapferen Kampf gegen seine fast zwei Jahrzehnte andauernde bipolare Störung würdigen."

Und weiter: "Wir hoffen, dass sein Weg dazu beitragen kann, das Stigma psychischer Erkrankungen abzubauen." Sein Bruder, der Schauspieler Keith Carradine (76), gab gegenüber dem Portal bekannt: "Wir möchten, dass die Leute es wissen, und es ist nichts, wofür man sich schämen muss."

Robert Carradine stammt aus einer Schauspielerfamilie. Er ist der Sohn von John Carradine (†82) und Sonia Sorel (†83). Seine Brüder: Keith, sowie die Halbbrüder Michael Bowen (72) und David Carradine (†72) - allesamt in zahlreichen Film- und Serienproduktionen vertreten.