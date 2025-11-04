Hollywood in Trauer: US-Star Diane Ladd mit 89 Jahren gestorben

Die US-Schauspielerin Diane Ladd, die dreimal für einen Oscar nominiert war, ist tot. Sie wurde 89 Jahre alt.

Von Barbara Margarete Munker

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Die US-Schauspielerin Diane Ladd, die dreimal für einen Oscar nominiert war, ist tot.

Diane Ladd (†89) starb am Montag in ihrem Haus in Kalifornien.  © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Ihre Tochter, Oscar-Preisträgerin Laura Dern, gab den Tod ihrer Mutter bekannt.

Ihre "großartige Heldin" sei am Montag in ihrem Haus im kalifornischen Ojai gestorben, schrieb Dern (58) in einer Mitteilung, die dem "Hollywood Reporter" und anderen US-Medien vorlag.

Dern würdigte Ladd als "großartigste Tochter, Mutter, Großmutter, Schauspielerin, Künstlerin und einfühlsamen Geist". Ladd wurde 89 Jahre alt.

Ladd und Dern, die zusammen in dem Film "Die Lust der schönen Rose" (1991) auftraten, hatten sich damit beide eine Oscar-Nominierung verdient. Zuvor
spielten sie auch in David Lynchs "Wild at Heart - Die Geschichte von
Sailor und Lula" (1990) Seite an Seite. Auch für diese Nebenrolle hatte Ladd eine Oscar-Nominierung erhalten.

Die erste Anwartschaft für Hollywoods höchsten Preis holte Ladd zu Beginn ihrer Filmkarriere mit einer Nebenrolle in dem Filmdrama "Alice lebt hier nicht mehr" (1974) unter der Regie von Martin Scorsese.

Hollywood-Sterne für die Dern-Familie

Diane Ladd erhielt im Jahr 2010 ihren Stern auf dem Walk of Fame.  © Matt Sayles/AP/dpa

Laura Dern stammte aus der Ehe von Ladd mit dem Schauspieler Bruce Dern (89), die 1969 geschieden wurde.

Im Jahr 2010 wurde die Dern-Familie mit drei Sternenplaketten auf Hollywoods Walk of Fame verewigt. Bruce Dern glänzte in Filmen wie "Der große Gatsby" (1974), "Coming Home - Sie kehren heim" (1978) und "Nebraska" (2013). Laura Dern holte mit ihrer Nebenrolle in dem Ehedrama "Marriage Story" (2020) einen Oscar.

Titelfoto: Matt Sayles/AP/dpa

