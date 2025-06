Horror zum Geburtstag: Influencerin (†18) stirbt vor den Augen ihrer Mutter

Islamabad (Pakistan) - Am Montag wurde eine 18-jährige Influencerin in ihrem Zuhause kaltblütig direkt vor den Augen ihrer Mutter ermordet.

Die 18-jährige Influencerin wurde zu ihrem Geburtstag brutal erschossen. © Instagram/Screenshot/sanayousaf22

Wie India Times berichtet, feierte Sana Yousaf gerade ausgelassen ihren Geburtstag, schnitt fröhlich ihre Torte an und teilte den Moment mit ihren über 500.000 Followern auf Instagram - doch nur wenige Stunden später war sie tot.

Ihr eigener Cousin, der 22-jährige Umar Hayat, erschoss die junge Influencerin mit zwei Schüssen in die Brust. Sana hatte ihn mehrfach abgewiesen, was den jungen Mann offenbar so sehr in seinem Stolz kränkte, dass er zur Waffe griff.

Als die Polizei ihn schließlich fasste, gestand er die grausame Tat ohne Zögern.