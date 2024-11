Horst Lichter über plötzlichen Tod seines Babys: "Alle waren unfassbar zerstört"

Köln - "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (62) hat in einem emotionalen Interview über einen der schwersten Momente seines Lebens gesprochen, denn im Alter von 22 Jahren erlebte der beliebte TV-Koch einen Schicksalsschlag, der ihn für immer prägen sollte: den Verlust seines ersten Kindes.

Horst Lichter (62) hat in einem emotionalen Interview über einen der schwersten Momente seines Lebens gesprochen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie der 62-Jährige an diesem Wochenende im Interview mit RTL offenbarte, starb Lichters erster Sohn in den 80er Jahren im Alter von nur sechs Monaten am plötzlichen Kindstod - eine Tragödie, die die gesamte Familie tief erschütterte.

Im Gespräch mit dem Kölner Sender erinnerte sich der 62-Jährige an dieses dunkle Kapitel seines Lebens und die damit einhergehende Verzweiflung, die diese Zeit geprägt hatte.

"Alle waren unfassbar zerstört", schilderte Lichter, der sich nach dem schrecklichen Verlust aktiv dafür entschieden hatte, nicht in seiner eigenen Trauer zu versinken, sondern stark für seine damalige Frau zu sein.

"Man kann sich vorstellen, was dann mit einer Mutter passiert", deutete der "Bares für Rares"-Star an und berichtete, dass er das Wohl seiner Familie in dieser Zeit über seine eigenen Bedürfnisse gestellt habe. Seine eigenen Gefühle verdrängte er hingegen.

Lichter gestand, dass es lange gedauert hat, mit diesem Schmerz und Verlust umzugehen. "Jahre oder Jahrzehnte später kommt das langsam erst hoch", offenbarte der Moderator.