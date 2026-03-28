Horst Schlämmer feiert Comeback und verrät: Mit diesem Weltstar ist er verwandt!
Berlin - Horst Schlämmer ist zurück! Der Kult-Trenchcoat-Träger macht sich in seinem neuen Film auf die Suche nach dem großen Glück. Im Gespräch mit TAG24 gab er Einblicke in sein persönliches Glück und seine kuriosen Verwandtschaftsverbindungen.
Der Schnurbart-Träger mit Doppelsteg-Brille und auffälligen Gebiss zeigte sich am Freitag im Berliner Zoopalast mal wieder von seiner besten Seite. Bei der Kinotour seines neuen Films "Horst Schlämmer sucht das Glück" stand er nicht nur TAG24 Rede und Antwort, sondern auch seinen Fans.
"Der Film läuft ja jetzt seit einem Tag und halten Sie sich fest: Ich hatte 200 Zuschauer weniger, als Ryan Gosling" erklärt der Chefredakteur vom Grevenbroicher Tagblatt. Für ihn ein echter Erfolg.
Doch damit nicht genug: "Wir sind sogar verwandt." Laut der Kultfigur sei die Halbschwester seine Urgroßmutter, Irmtraud Gosling, vor langer Zeit in die USA gezogen. Von ihr stamme auch der US-Schauspieler Ryan Gosling (45) ab.
Für Horst war es zuletzt schwer: Seine Stammkneipe kämpft ums Überleben und die Menschen wirken niedergeschlagen. Im Film sucht er nun sein Glück – und will es auch anderen zeigen.
Doch was braucht seine individuelle Glücks-Suppe für Zutaten? "Ganz viele Buchstaben. Denn je mehr Buchstaben drin sind, desto mehr Wünsche kann man formulieren. Hab ich als Kind schon gerne gehabt - schön mit Fleischeinlage", so der Chefredakteur.
Horst Schlämmer über die Liebe und neue Filmpläne
In Sachen Liebe wolle er sich bedenkt halten, wie er im Gespräch verriet. "Jetzt ist die Sache auch deshalb schwierig, weil mein Zahnarzt vor 15 Jahren gestorben ist. Und dann dachte ich mir: Das ist es jetzt halt, was soll's", so der Grevenbroicher.
Im Kinosaal wollten die Fans vor allem eines wissen: Gibt es bald wieder einen Film mit Hape Kerkeling (61) in seiner Kultfigur? "Der nächste Film kommt in 14 Tagen. Der wird gerade geschrieben. In dem Fall ist es ein Schnellschuss", witzelte Schlämmer.
Wer nun wissen möchte, ob Horst Schlämmer sein Glück gefunden hat, kann den Film "Horst Schlämmer sucht das Glück" seit dem 26. März deutschlandweit in den Kinos anschauen.
Titelfoto: TAG24