Horst Schlämmer feiert Comeback und verrät: Mit diesem Weltstar ist er verwandt!

Berlin - Horst Schlämmer ist zurück! Der Kult-Trenchcoat-Träger macht sich in seinem neuen Film auf die Suche nach dem großen Glück. Im Gespräch mit TAG24 gab er Einblicke in sein persönliches Glück und seine kuriosen Verwandtschaftsverbindungen.

Horst Schlämmer nahm im Gespräch mit TAG24 kein Blatt vor den Mund. © TAG24

Der Schnurbart-Träger mit Doppelsteg-Brille und auffälligen Gebiss zeigte sich am Freitag im Berliner Zoopalast mal wieder von seiner besten Seite. Bei der Kinotour seines neuen Films "Horst Schlämmer sucht das Glück" stand er nicht nur TAG24 Rede und Antwort, sondern auch seinen Fans.

"Der Film läuft ja jetzt seit einem Tag und halten Sie sich fest: Ich hatte 200 Zuschauer weniger, als Ryan Gosling" erklärt der Chefredakteur vom Grevenbroicher Tagblatt. Für ihn ein echter Erfolg.

Doch damit nicht genug: "Wir sind sogar verwandt." Laut der Kultfigur sei die Halbschwester seine Urgroßmutter, Irmtraud Gosling, vor langer Zeit in die USA gezogen. Von ihr stamme auch der US-Schauspieler Ryan Gosling (45) ab.

Für Horst war es zuletzt schwer: Seine Stammkneipe kämpft ums Überleben und die Menschen wirken niedergeschlagen. Im Film sucht er nun sein Glück – und will es auch anderen zeigen.

Doch was braucht seine individuelle Glücks-Suppe für Zutaten? "Ganz viele Buchstaben. Denn je mehr Buchstaben drin sind, desto mehr Wünsche kann man formulieren. Hab ich als Kind schon gerne gehabt - schön mit Fleischeinlage", so der Chefredakteur.