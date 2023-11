Karriereende bei Howard Carpendale? Schlagerstar spricht Klartext

Howard Carpendale kündigte unlängst an, keine Alben mehr veröffentlichen zu wollen. TAG24 hat im Interview nach seinen Zukunftsplänen gefragt.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Mehr als 50 Jahre steht Howard Carpendale (77) bereits auf der Bühne. Er veröffentlichte allein 37 Studioalben und verkaufte mehr als 25 Millionen Tonträger. Mit der aktuellen Platte "Let's Do It Again" soll nun Schluss sein. Die Musik-Legende kündigte an, keine Alben mehr veröffentlichen zu wollen, vielerorts wurde gar über ein Karriereende spekuliert. TAG24 sprach mit dem "Hello Again"-Sänger und hat nachgefragt, wie es um seine Zukunftspläne steht.

Mit seiner Ankündigung, keine Alben mehr veröffentlichen zu wollen, sorgte Howard Carpendale (77) unlängst für Aufsehen. Im Interview mit TAG24 betonte der Kult-Sänger nun, dass an Ruhestand für ihn noch längst nicht zu denken sei. © Semmel Concerts/Michael de Boer TAG24: Herr Carpendale, Sie haben angekündigt, dass Ihr aktuelles Album "Let's Do It Again" Ihr letztes werden soll. Wie fühlt es sich an, nach all den Jahrzehnten dem Ruhestand entgegenzublicken? Carpendale: Das hat mit Ruhestand überhaupt nichts zu tun. Ich habe lediglich angekündigt, dass ich nie wieder eine Sammlung von Songs in Form eines Albums veröffentlichen werde. Erstens, weil sich die gesamte Musikbranche mit Streaming um 180 Grad gedreht hat. Und zweitens gehe ich ohnehin davon aus, dass es innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre keine Alben mehr in physischer Form geben wird, abgesehen vielleicht von Schallplatten. Wir sind inzwischen bei 15 Prozent physisch und 85 Prozent digital, wenn man die gesamte Musikbranche betrachtet. Der Anteil an physischen Verkäufen halbiert sich dabei jedes Jahr. Bevor dann irgendwann eine Plattenfirma zu mir sagt, sie wollen kein Album mehr, habe ich für mich entschieden, dass "Let's Do It Again" nun ein würdiger Abschluss ist. Das heißt aber nicht, dass ich nicht wieder mal eine Single oder zwei aufnehme.

Howard Carpendale im Interview: "Habe mich nie als Schlagersänger gefühlt"

Statt neuer Alben wolle die Musik-Legende künftig lieber Singles veröffentlichen. "Ich hatte es ja schon immer gern, ein bis zwei neue Nummern im Programm zu haben, wenn ich auf Tournee gehe", so der Sänger. © Bildmontage: Semmel Concerts/Michael de Boer TAG24: In der Schlagerbranche werden nach wie vor regelmäßig Alben veröffentlicht. Hat sich die Zunahme an Streaming inzwischen auch dort bemerkbar gemacht? Carpendale: Ganz ehrlich, ich habe mich nie als Schlagersänger gefühlt. Als Kind kannte ich den Begriff gar nicht. Ich bin mit den Beatles, den Rolling Stones und Jimi Hendrix aufgewachsen. Als ich dann nach Deutschland gekommen bin, lernte ich plötzlich einen Peter Alexander kennen. Das meine ich nicht böse, aber es war für mich erst mal ein Kulturschock. Es gab aber nur Schlager zu dieser Zeit. Nachdem ich dann mit "Das schöne Mädchen von Seite Eins" den Deutschen Schlagerwettbewerb gewonnen hatte, habe ich mich dem auch erstmal gefügt, bis ich mir dann irgendwann gesagt habe: "So, jetzt schreibe ich meine eigene Musik." Ich muss aber auch sagen, dass ich den Begriff "Schlager" ohnehin nie ganz verstanden habe, denn seien wir mal ehrlich: Selbst in dem, was man hier in Deutschland als Popmusik bezeichnet, steckt jede Menge Schlager. Die Grooves sind ab und an nur etwas interessanter. Ja, ich habe in meinem Leben auch viele Schlager gesungen. Aber das, was man darunter versteht, darüber habe ich immer ein bisschen gelächelt.

Howard Carpendale auf Tour: "Für meine Saal-Konzerte nehme ich mir sehr viel Zeit"