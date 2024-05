Howgh, ich habe gesprochen! Häuptling Gojko Mitić zurück am DEFA-Drehort

Kurort Rathen - Sachsens Oberhäuptlinge zu Gast im Kurort Rathen: Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU ) traf Pfingstsonntag auf DDR-Filmlegende Gojko Mitić (83). Gemeinsam weihten sie einen Gedenkstein des DEFA-Films "Die Söhne der großen Bärin" (1965) an dessen Originaldrehort ein.

DEFA–Chefindianer Gojko Mitić (83), das Geschäftsoberhaupt des Karl-May-Museums Volkmar Kunze (69), Mitićs neue Squaw Judith und Sachsens Oberhäuptling Michael Kretschmer (49, CDU). © Daniel Förster

Mitićs Filmkarriere nahm mit dem DDR-Kultstreifen Fahrt auf.

So prangen seine als Häuptling Tokei-ihto gesprochenen Schlussworte darin am Drehort in der Sächsischen Schweiz: "Wir bitten dich, heiliges Geheimnis, wie es unsere Väter und die Väter unserer Väter taten, dass du uns Nahrung gebest und Frieden."

Zu Ehren des "DEFA-Chefindianers" spielten junge Darsteller der Spielgemeinschaft "Gojko Mitić" Bischofswerda die finale Drehszene aus "Die Söhne der großen Bärin" nach.

Kretschmer, privat mit Mitić befreundet, war "Kameramann". Die Szene war nach dem fünften Anlauf im Kasten, nur "leider" kein Film eingelegt …