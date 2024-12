Hugh Grant hat Angst vor Horrorfilmen: Jetzt muss er über seinen Schatten springen!

London (England) - Hugh Grant (64) ist bekannt für romantische Komödien wie "Notting Hill" oder "Bridget Jones". In dem Horrorfilm "Heretic" spielt der Brite jedoch den Bösewicht, obwohl er mit Grusel so seine Probleme hat.

In "Heretic", der am zweiten Weihnachtsfeiertag in den deutschen Kinos startet, spielt Grant die Rolle des Mr. Reed, ein charmant wirkender Herr mit großväterlicher Ausstrahlung, der sich jedoch als Psychopath entpuppt.