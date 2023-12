Hugh Grant zieht Schlussstrich: "Zu alt, fett und hässlich!"

Ein Comeback als liebestoller Rom-Com-Held scheint für den Fünffach-Vater derzeit eher nicht in Frage zu kommen. "Ich liebe diese Filme. Ich liebe die Tatsache, dass die Leute sie immer noch mögen, aber ich habe mich nie wohl dabei gefühlt, sie wirklich zu machen", gestand der Hollywood-Star überraschend.

So habe Grant mit der Zeit auch seine Schauspielkunst verbessern und sich weiterentwickeln können, erklärte der Brite. "Ich bin ein bisschen besser geworden!"

Doch damit ist jetzt Schluss - und das nicht erst seit gestern. Bereits seit längerer Zeit scheint der Schauspieler in seinem einstigen Parade-Genre von der Bildfläche verschwunden zu sein - aus einem einfachen Grund, wie der Filmstar im Interview mit seiner Kollegin Drew Barrymore (48) verriet.

"Notting Hill", "Bridget Jones" oder "Tatsächlich... Liebe" - in den 90er und 2000er Jahren galt Hugh Grant als König der Liebeskomödien und durfte im Hauptcast keiner romantischen Hollywood-Produktion fehlen.

Hugh Grant (63) und Renée Zellweger (54) in "Bridget Jones". (Archivbild) © UIP Film/dpa

Zuletzt war Hugh Grant in Filmen wie "The Undoing" (2020), "Glass Onion: A Knives Out Mystery" (2022) oder "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" (2023) zu sehen.



Seine Kollegin Drew Barrymore, die 2007 selbst mit dem Filmstar für die Komödie "Mitten ins Herz - Ein Song für dich" vor der Kamera gestanden hatte, scheint aber immer noch auf eine Rückkehr des 63-Jährigen zu seinem einstigen Lieblings-Genre zu hoffen.

"Wir müssen noch einen machen", scherzte die Moderatorin und versuchte, ihren ehemaligen Co-Star für eine Fortsetzung zu begeistern.

Allerdings ohne Erfolg - Hugh Grant scheint seine "süßen Rollen" inzwischen einfach satt zu haben.