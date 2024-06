"Ich bin froh, dass ich noch lebe": Sängerin Halsey macht Krankheit öffentlich

USA - Am Dienstag machte US-Star Halsey (29) öffentlich, dass sie an einer schweren Krankheit leidet - doch gleichzeitig kündigte sie ein neues Album an!

Amerikanischen Medienberichten zufolge will Halsey einen Teil der Einnahmen aus dem Album an die beiden Organisationen spenden.

"Ich fühle mich wie eine alte Frau. Ich habe mir gesagt, ich gebe mir noch zwei Jahre, um krank zu sein. Wenn ich 30 bin, werde ich wiedergeboren, ich werde nicht mehr krank sein, ich werde super heiß aussehen und so viel Energie haben und ich werde meine 20er noch einmal erleben, wenn ich 30 bin", sagt sie in einem der Videos.

Ihr erstes Album "Badlands" erschien 2015, gefolgt von "Hopeless Fountain Kingdom" im Jahr 2017, "Manic" drei Jahre später und schließlich "If I Can't Have Love, I Want Power" im Jahr 2021.