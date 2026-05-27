"Ich habe gar keine Rente": Wie es sich Schlager-Star Brink dennoch auf Malle gutgehen lässt
Berlin - Mit 74 Jahren denkt Schlagersänger Bernhard Brink auch an seinen Ruhestand. Im Herbst 2027 will der alternde Musiker aber noch ein allerletztes Mal auf große Deutschlandtour gehen. Im Gespräch mit "t-online" erklärt er jetzt, wie er sich die Zeit danach vorstellt.
"Ich habe gar keine Rente", so der 74-Jährige gegenüber dem Online-Portal. Sorgen müsse man sich dennoch nicht um ihn machen, vorgesorgt habe er gut: "Ich habe mich mit Immobilien also sozusagen selbst berentet."
In Luxus schwelgen, dafür sei er nicht der Typ. Lediglich für sein Hobby sei er bereit, auch mal etwas zu investieren: "Ich gebe gerne mal etwas Geld für neue Tennissachen aus. Aber da ist eher meine Frau diejenige, die mich triezen muss und sagt: 'Komm, hol dir mal ein paar neue Sachen.'"
Sobald Brink mit seiner letzten Tour Abschied von der großen Bühne genommen habe, wolle er zwischen Berlin und Mallorca pendeln. Bei der Entscheidung sei Ehefrau Ute (69) die treibende Kraft gewesen.
"Ute hatte Mallorca einfach schon immer im Kopf", so Brink. "Ich fand Mallorca auch immer toll. Ich bin dort schon viel aufgetreten, werde die Insel jetzt aber natürlich privat kennenlernen."
Bevor es so weit ist, lässt sich Brink noch einmal bejubeln: Die Tour "Danke für die Zeit!" führt den Sänger durch mehr als 20 Städte im ganzen Land.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa