"Ich habe gar keine Rente": Wie es sich Schlager-Star Brink dennoch auf Malle gutgehen lässt

Berlin - Mit 74 Jahren denkt Schlagersänger Bernhard Brink auch an seinen Ruhestand. Im Herbst 2027 will der alternde Musiker aber noch ein allerletztes Mal auf große Deutschlandtour gehen. Im Gespräch mit " t-online " erklärt er jetzt, wie er sich die Zeit danach vorstellt.

Bernhard Brink (74) steht angeblich bald ohne Rente da. Finanzielle Sorgen habe er dennoch nicht. © Soeren Stache/dpa

"Ich habe gar keine Rente", so der 74-Jährige gegenüber dem Online-Portal. Sorgen müsse man sich dennoch nicht um ihn machen, vorgesorgt habe er gut: "Ich habe mich mit Immobilien also sozusagen selbst berentet."

In Luxus schwelgen, dafür sei er nicht der Typ. Lediglich für sein Hobby sei er bereit, auch mal etwas zu investieren: "Ich gebe gerne mal etwas Geld für neue Tennissachen aus. Aber da ist eher meine Frau diejenige, die mich triezen muss und sagt: 'Komm, hol dir mal ein paar neue Sachen.'"

Sobald Brink mit seiner letzten Tour Abschied von der großen Bühne genommen habe, wolle er zwischen Berlin und Mallorca pendeln. Bei der Entscheidung sei Ehefrau Ute (69) die treibende Kraft gewesen.