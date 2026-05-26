Ex-"Tagesschau"-Sprecher zerlegt Bundespräsident Steinmeier und stellt Amt infrage

Ex-"Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber (46) hat sich mit deutlichen Worten auf Instagram gemeldet. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Auf seinem Instagram-Kanal postete der Journalist am Dienstag den Ausschnitt eines Auftritts in einer "WELT"-Sendung. In dem kurzen Clip führte der Wahl-Hamburger aus, dass sich das deutsche Staatsoberhaupt widersprüchlich zu seinem Amt verhalte.

"Der Bundespräsident soll ja eigentlich überparteilich eine Figur sein, die uns alle mitnimmt und uns eint als Volk. Und das gelingt mit ihm nicht, und das wird er auch in den letzten Monaten seiner Amtszeit nicht mehr schaffen", verdeutlichte Schreiber - besagte Amtszeit endet im Frühjahr 2027.

Zu dem Ausschnitt ergänzte der 46-Jährige auf Instagram schriftlich: "Es gab noch nie einen Bundespräsidenten, der so sehr polarisiert hat wie Steinmeier. Auch weil er eben nicht, wie es eigentlich typisch für das Amt sein sollte, überparteilich ist, sondern von vielen mit politisch umstrittenen Themen verbunden wird: ob Ukraine oder Migration."

"Die große spannende Frage" sei, ob es bei der kommenden Wahl gelinge, jemanden zu finden, der dies reparieren und wieder "mehr verbinden" könne. "Ich fand, Joachim Gauck [von 2012 bis 2017 im Amt, Anm. d. Red.] war ein gutes Beispiel für jemanden, der das geschafft hat", urteilte Schreiber.