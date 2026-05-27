Iris Berben gibt ehrlichen Einblick: "Ich finde es überhaupt nicht schön"

Berlin - Für eine Diva ist das Thema kein Pappenstiel: Schauspielerin Iris Berben (75) hadert nach eigenem Bekunden mit dem Älterwerden.

Iris Berben (75) kam im Mai zu den Filmfestspielen von Cannes. © Manuele Mangiarotti/IPA via ZUMA Press/dpa

"Ich finde es überhaupt nicht schön. Und ich wehre mich auch dagegen, dass man das verherrlicht", offenbarte Berben im Interview mit dem Magazin "Bunte" am Rande der Filmfestspiele in Cannes.

Weiter ließ sie tief in ihr Seelenleben blicken. "Ich empfinde es eher als schwer. Es macht manchmal auch wehmütig."

Berben, die seit Jahrzehnten zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen zählt, räumte dabei ein, dass sie sich den Umgang mit dem Alter leichter vorgestellt habe. "Ich dachte, ich wäre souveräner", erzählte sie weiter.

Darüber hinaus merkte Berben an: "Manchmal bin ich es, aber oft bin ich es auch nicht. Man merkt, es wird langsamer, es wird mühsamer, man holt öfter tief Luft."

Zugleich plädierte die rebellische und unangepasste Schauspielerin dafür, sich Neugier und Lebensfreude zu bewahren.

"Wenn man 75 ist, dann ist es wichtig, dass man versucht, seine Kraft zu erhalten, dass man wach ist und neugierig bleibt", erklärte die gebürtige Detmolderin.