"Ich habe neue Brüste!": Popstar ändert Body-Positivity-Songtext nach Gewichtsverlust

USA - Die US-Sängerin Meghan Trainor (31) hat eine ihrer bekanntesten Zeilen aus dem Body-Positivity-Song "All About That Bass" geändert – und das nach einer bemerkenswerten Gewichtsabnahme.

Meghan Trainor (31) änderte eine Songzeile ihres Body-Positivity-Songs, nachdem sie drastisch abgenommen hatte. © Bildmontage: Jeremy Smith/imageSPACE via ZUMA Press Wire/dpa, Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der Popstar performte den Song am Samstag in einer neuen Version.

Wie Page Six berichtete, ersetzte sie die ursprüngliche Zeile "Yeah it’s pretty clear, I ain't no size two" (übersetzt: "Es ist ziemlich klar, ich trage keine 34") mit: "Yeah, it's pretty clear, I got some new boobs" (übersetzt: "Es ist ziemlich klar, ich habe neue Brüste").

Bereits im März hatte die 31-Jährige öffentlich gemacht, dass sie sich die Brüste machen ließ.

"Wie ihr wisst, bin ich in einem super beschäftigten Kapitel meines Lebens. Ich bin auf Tour, arbeite hart und bin eine engagierte Mama. Also habe ich mich kürzlich entschieden, etwas nur für mich zu tun: Ich habe eine Bruststraffung und -vergrößerung mit Implantaten gemacht", erklärte die Grammy-Gewinnerin damals.

Zudem erklärte sie, wie glücklich sie mit dieser Entscheidung sei. Nach zwei Kindern und einem neuen, gesünderen Lebensstil sei die "Made You Look"-Interpretin bereit für eine Veränderung gewesen.