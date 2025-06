Prellte Jimi Blue mit Kalkül die Zeche? Liste offener Rechnungen soll noch länger sein

Berlin - War die Verhaftung von Jimi Blue Ochsenknecht (33) am Hamburger Flughafen nur die Spitze des Eisbergs? Der Promi-Spross soll in der Vergangenheit bei verschiedenen Gelegenheiten nicht gezahlt haben - und das möglicherweise ganz bewusst.

Die Liste der Vorwürfe an Jimi Blue Ochsenknecht (33) wird länger. © Jens Kalaene/dpa

Die Sause zu seinem 30. Geburtstag im 4-Sterne-Hotel "Sonne" in Tirol im Dezember 2021, bei der Jimi Blue den Wirt auf einer Rechnung von rund 14.000 Euro sitzen ließ, war offenbar kein Einzelfall.

Das legt zumindest die Reihe weiterer Inkasso-Verfahren nahe, die laut Informationen der "Bild"-Zeitung am Amtsgericht München gegen Jimi Blue geführt werden. Der älteste Fall soll bis ins Jahr 2022 zurückreichen.

Doch damit nicht genug: Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft in Graz wegen Betrugs wurde demnach in der Vergangenheit wegen Verjährung eingestellt. Dort soll Jimi Blue im Jahr 2022 gleich in mehreren Etablissements Getränke nicht bezahlt haben.

Ebenfalls eingestellt wurde dem Bericht des Boulevardblatts zufolge ein Verfahren wegen Tankbetrugs im thüringischen Gera. Der "Wilde Kerle"-Star hatte seinerzeit erklärt, die App habe nicht funktioniert. Auch wegen drei nicht gezahlten Knöllchen fürs Falschparken hatte Jimi Blue Ochsenknecht vor zwei Jahren Ärger. Damals ging es um insgesamt 165 Euro.

Nach seiner Verhaftung kam der 33-Jährige am Mittwoch in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis, wo er nach richterlichem Beschluss erstmal bleiben musste. Zudem soll Jimi an die Behörden in Österreich ausgeliefert werden.

In einem Schreiben der Staatsanwältin, aus dem die "Bild" zitiert, hieß es: "Die oben dargestellte Tat in Zusammenschau mit dem von der Staatsanwaltschaft Graz eingestellten sowie in Deutschland gegen ihn geführten Verfahren indizieren die Prognose weiterer strafbarer Handlungen mit eben solchen Folgen."