"Ich vermisse ihre Umarmungen": Frau von "Harry Potter"-Star unerwartet gestorben!

Familie Davis trauert um Ehefrau und Mutter Samantha (†53, 2.v.l.). © Jesse Grant/Getty Images via AFP

Kennengelernt hat sich das Promi-Paar bei den Dreharbeiten des Disney-Films "Willow" im Jahr 1988. Wenig später heirateten Warwick und Samantha Davis und bekamen vier gemeinsame Kinder, von denen zwei ihren ersten Geburtstag leider nicht erlebt haben.

30 Jahre später - und zwar bereits am 24. März - musste Warwick von seinem "Lieblingsmenschen" Abschied nehmen. In einem Statement, das BBC vorliegt, schrieb der Schauspieler: "Ich vermisse ihre Umarmungen. Ihr Tod hat ein großes Loch in unserem Leben als Familie hinterlassen."

Samantha war ebenfalls Schauspielerin und an der Seite ihres Mannes sogar im finalen Harry-Potter-Film als Koboldin zu sehen. Warwicks wohl bekannteste Rollen waren die von Professor Flitwick und Kobold Griphook in allen acht Buch-Verfilmungen. Daneben spielte er unter anderem auch mehrere Charaktere in der Star-Wars-Filmreihe.

Der Star beschrieb seine "Sammy", wie er sie nannte, als seinen "vertrauenswürdigsten Vertrauten und leidenschaftlichen Unterstützer in allem, was ich in meiner Karriere tat".

Und ergänzte: "Sie war eine einzigartige Persönlichkeit, sah immer die sonnige Seite des Lebens und hatte einen bösen Sinn für Humor und lachte immer über meine schlechten Witze."