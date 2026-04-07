"Icke bin's, Alter Ami": Kult-Radiostar Rik de Lisle ist tot

Berlin - Seine markante Stimme kannte man nicht nur in Berlin : Der Radiostar Rik de Lisle ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Der Berliner Kult-Radiomoderator Rik de Lisle ist im Alter von 79 Jahren gestorben. © Berliner Rundfunk 91.4/dpa

Das teilte der Sender "Berliner Rundfunk 91.4" am Morgen mit.

De Lisle moderierte noch bis vergangenen Dezember die nach ihm benannte Live-Sendung "Rik De Lisle Show". Vielen Hörern war er vor allem wegen seines typischen amerikanischen Akzents ein Begriff.

"Kaum ein Berliner und Brandenburger, kaum ein Radio-Fan in Deutschland kennt nicht seine Stimme, sein: 'Icke bin's, Alter Ami Rik De Lisle'", hieß es von dem Sender.

Besonders beliebt seien seine Geschichten von Konzerten und persönlichen Treffen mit Musikgrößen, die er teilweise noch erlebte, als die Mauer in Berlin noch stand.