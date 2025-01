Ihr Papa ist eine Fußball-Legende! Glamour Girl nach neun Jahren Ehe wieder solo

Doch ein Rosenkrieg scheint im Zuge der Trennung ausgeschlossen, folgten warme Worte in Richtung ihres Ex-Lebensgefährten: "Diese gut durchdachte Entscheidung ist geprägt von Respekt und gegenseitiger Zuneigung, denn wir wollen vor allem eine harmonische Familienbeziehung für uns und unseren Sohn erhalten", führte die Brünette in dem Statement vom vergangenen Sonntag weiter aus.

"Ohne Schatten gibt es kein Licht. Diese dunklen Phasen definieren uns nicht, aber sie drängen uns, unser Licht zu finden", schrieb sie - und erklärte zudem: "Jede Prüfung, jeder Zweifel, jede Träne ist eine Einladung, diesen Funken tief in uns zu finden, der selbst in den dunkelsten Momenten niemals erlischt."

In jüngster Vergangenheit hatte sie Gedankengänge in Form eines Postings preisgegeben, damit auch Gerüchte um ein Aus der beiden befeuert: "2024 war ein Jahr voller Stürme und Enthüllungen", so die aufhorchende Aussage der Influencerin. "Ein brutaler Abstieg in die Tiefen meiner Zweifel und Ängste. Aber vielleicht ist das Fallen Teil der Reise." Nun, Wochen später, die Trennung nach neun Ehejahren.