ESC 2024: Ballermann-Barde Ikke Hüftgold zeigt Kritiker den Mittelfinger

Limburg an der Lahn - Party, Alkohol-Exzesse und die eine oder andere sexuelle Anspielung, das sind die Themen, die Schlagersänger Ikke Hüftgold in seinen Liedern behandelt. Der 47-Jährige aus dem westhessischen Limburg an der Lahn möchte nach seiner gescheiterten Kandidatur für den ESC 2023 im kommenden Jahr noch einmal einen Anlauf nehmen , um Deutschland beim " Eurovision Song Contest " zu vertreten - und muss sich deshalb deutlicher Kritik erwehren.

Ikke Hüftgold (47) ist als Schlagersänger sowie als Musikproduzent erfolgreich - gemeinsam mit Vanessa Mai (31) veröffentlichter er unlängst den Song "Igel". © Screenshot/Instagram/ikkehueftgold

In einer am heutigen Dienstagmorgen veröffentlichten Instagram-Story formuliert Matthias Distel - so der bürgerliche Name des Musikers - eine klare Ansage.

Er zeigt dabei den Screenshot eines Kommentars des Journalisten Robin Halle, der am zurückliegenden Sonntag auf dem Online-Portal Schwaebische.de veröffentlicht wurde. Dieser trägt den eindeutigen Titel "Bloß nicht Ikke Hüftgold für Deutschland!".

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR), der das Casting für die Vertretung Deutschlands beim ESC 2024 organisiert, müsse "unseriöse Acts wie den von Ikke Hüftgold verhindern", ist gleich am Beginn des Textes zu lesen.

Der Schlagersänger aus Limburg an der Lahn würde von Ballermann-Fans für "geistreiche Lieder wie 'Dicke Titten, Kartoffelsalat'" gefeiert, heißt es weiter. "Das mag im Mega-Park auf Mallorca gut angekommen, aber kaum im restlichen Europa", ergänzt der Journalist.

Sollte Ikke Hüftgold den Vorentscheid für die deutsche Teilnahme beim ESC 2024 gewinnen, so Robin Halle weiter, dann würde es beim nächsten "Eurovision Song Contest" sicher öfter heißen: "Germany, I’m sorry, zero points."