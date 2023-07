Neuer Song? Ikke Hüftgold erlebt "Angriff der Killer-Möwen"

Limburg an der Lahn/Holland - Partyschlager-Sänger Ikke Hüftgold ("Sauftourist") bekam kürzlich Besuch der "Killer-Möwen" - und ein anderer Musiker unterbreitete dem 46-Jährigen umgehend den Vorschlag, daraus einen neuen Song zu machen.

Stilecht mit strähniger Perücke begrüßt Ikke Hüftgold (46) zu Beginn eines kürzlich veröffentlichten Instagram-Videos seine Fans: "Guten Mittag, ich bin hier in Holland." © Screenshot/Instagram/ikkehueftgold

Der aus dem westhessischen Limburg an der Lahn stammende Matthias Distel, wie Ikke Hüftgold mit bürgerlichem Namen heißt, stellte ein Video auf Instagram ein, in welchem der von ihm sogenannte "Angriff der Killer-Möwen" zu sehen ist.

"Guten Mittag, ich bin hier in Holland", begrüßt der Partyschlager-Sänger zu Beginn des Clips lächelnd die Zuschauer - dabei trägt er ein T-Shirt der Marke "Nike" und die obligatorische strähnige schwarze Perücke, mit der sich Matthias Distel in seine Zweitidentität als Ikke Hüftgold zu verwandeln pflegt.

Der 46-Jährige befindet sich in dem Clip an einer Strandpromenade. Im weiteren Verlauf ist zu sehen, wie der Sänger auf eine Imbissbude mit sogenannten "Kibbeling" aufmerksam wird (die holländische Variante von Backfisch wird üblicherweise in mundgerechten Portionen mit Dip angeboten).

Der Musiker holt sich eine Portion und geht dann mit der Bemerkung "So, jetzt knalle ich mir Kibbeling in den Kopf" von dem Stand weg - doch weit kommt er nicht.