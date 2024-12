"Cindy aus Marzahn" sagt schon wieder ihre Shows ab: Wie geht es ihr wirklich?

Krankheitsbedingt sagte Ilka Bessin (53), alias "Cindy aus Marzahn", zwei Shows ab. © Screenshot Instagram: ilkabessin / Michael Kappeler/dpa

Bereits im Oktober wollte die Kultfigur in Chemnitz und Rostock auftreten, doch die Shows fielen aus. Nun sagte sie auch die Nachholtermine ab. Was ist da los?

Am Samstag schrieb Ilka Bessin zu einem Beitrag auf Instagram: "Es bricht mir das Herz euch nochmal vertrösten zu müssen". Die Termine wolle sie am 5. Januar 2025 in Chemnitz sowie am 6. Januar 2025 in Rostock mit doppelter Energie nachholen.

Viele Fans machten sich daraufhin Sorgen. Um nicht weiter für Spekulationen zu sorgen, meldete Ilka sich jetzt in ihrer Story: "Macht euch bitte keine Sorgen, ich bin auf dem Weg der Besserung". Grund für die Absagen sei eine Bronchitis.

Sie freue sich bereits auf die kommenden Termine. Bis dahin kuriere sie sich aus und lerne einiges über ihren Körper. So habe die 53-Jährige herausgefunden, dass sie keine Salbei-Bonbons mag.