Ilka Bessin enthüllt bittere Liebes-Pannen: Ex-Freund hat sich mit einer anderen "den Ring geholt"
Berlin - Peinliche Dating-Erlebnisse oder überraschende Wendungen in der Beziehung: Ilka Bessin (54) spricht mit Charlotte Engelhardt (48) über die Tücken der Partnersuche.
"Ich habe mal einen Typen kennengelernt. Der saß neben mir auf der Parkbank, guckte mich so an, und ich dachte: 'Jetzt geht’s los, jetzt küsst er mich.' Doch dann sagt er zu mir: 'Du hast ganz schön Spliss.", erzählt Ilka im Podcast "The Real Ex-Wives – mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf".
Obwohl Männer oft tollpatschig und wenig einfühlsam seien, gebe es auch Ausnahmen, wie die "Cindy aus Marzahn"-Darstellerin betont. Es gebe durchaus Männer, die eine Gardinenstange anbringen könnten. Dennoch habe sie in der Vergangenheit viele Vertreter der weniger guten Sorte kennengelernt.
Einer ihrer Ex-Freunde sei für zwei Wochen nach New York gereist. Als er zurückkam, habe sie eine Lieferung an seiner Wohnung entgegengenommen und in seinem Portemonnaie nach Kleingeld für den Boten gesucht. Dabei entdeckte sie überraschend einen Ring und ging davon aus, dass er ihr bald einen Antrag machen würde.
"Er hatte jedoch im Internet eine kennengelernt, die in New York lebt. Mit der hat er sich den Ring geholt", erinnert sich die 54-Jährige zurück. Daraufhin habe sie ihre Sachen gepackt und ihn verlassen. Zuvor habe sie jedoch noch die Lieblingsplatte des leidenschaftlichen Plattensammlers zerkratzt und anschließend wieder zurück in den Schrank gestellt.
Charlotte Würdig über ihre Dating-Desaster
Auch Charlotte kann sich an ein Treffen erinnern, das ihr bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Dabei sei es ihrer Meinung nach nicht mal ein richtiges Date gewesen, sondern lediglich ein unverbindliches Kennenlernen. Doch die Situation sei schnell unangenehm geworden.
Nicht nur die Lautstärke des Mannes sei ihr aufgefallen. Vor allem sein auffälliges Lachen habe für Aufmerksamkeit gesorgt. "Der lacht nicht für sich oder für mich, sondern für die Masse", erinnert sich die Exfrau von Rapper Sido (45). Die Reaktionen der anderen Restaurantgäste hätten die Situation zusätzlich unangenehm gemacht – am liebsten hätte sie allen klargemacht, dass sie den Mann kaum kenne.
Ein anderer Flirt scheiterte sogar vor dem ersten Treffen. Der Mann wollte extra aus München nach Köln reisen, doch 15 Minuten vor der Verabredung schrieb er plötzlich: "Ich habe heute Morgen leider den Zug nicht gekriegt."
Für Charlotte war damit klar: Respektvoll geht anders.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa