Im Auge des Shitstorms: J. K. Rowling schießt gegen Freunde - "Verachtenswert"

Erfolgsautorin J. K. Rowling (58) steht wegen transphober Äußerungen in der Kritik. © Joel C Ryan/Invision via AP/dpa

Harry Potter machte sie zur Ikone, doch der Erfolg schien J. K. Rowling wohl zu Kopf zu steigen! Mit Transgender-Kritik erregte die 58-Jährige zahlreiche Gemüter.

In den Medien braute sich ein Shitstorm zusammen. Sogar Daniel Radcliffe (34) und Emma Watson (34) bezogen zur Debatte Stellung!

Versöhnlich scheint Rowling jedoch nicht gestimmt zu sein. In einem Auszug aus ihrem neuen Buch "The Women Who Wouldn't Wheesht" (deutsch: Die Frauen, die nicht die Klappe halten wollten), veröffentlicht von The Times, lässt sie kein gutes Haar an Freunden und Weggefährten ihrer Karriere.

Menschen, mit denen sie einst zusammenarbeitete, sollen sich nach ihren kontroversen Aussagen "schnell von ihr distanziert" haben oder hätten ihre "blasphemischen Ansichten öffentlich verurteilt".