"Im höchsten Maß verdient gemacht!" Scorpions mit Großem Verdienstkreuz ausgezeichnet

Hannover - Die Scorpions sind mit dem Großen Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Stephan Weil (64, SPD) überreichte den Bandmitgliedern Klaus Meine (75), Rudolf Schenker (74) und Matthias Jabs (67) am Dienstag in Hannover die Auszeichnung.

Die drei Ausnahmemusiker engagierten sich auch unabhängig von ihrer Band in vielfältiger Weise in Projekten und Stiftungen und nähmen auch dabei eine Vorbildfunktion ein, sagte der niedersächsische Regierungschef.

Zu den erfolgreichsten Songs der Scorpions zählen auch Hits wie "Rock You Like a Hurricane" sowie Balladen wie "Still Loving You" und "Send me an Angel".