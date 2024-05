Alfons Schuhbeck feiert 75. Geburtstag hinter Gittern: Tiefer Fall des Star-Kochs

Dieser brachte das Lebenswerk des einstigen Sternekochs zum Einsturz - seinen 75. Geburtstag am Donnerstag feiert Schuhbeck hinter Gittern, während in München die von ihm lange mitgeprägte Gastroszene weiterfeiert.

Zunächst saß Schuhbeck in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech ein, inzwischen in einer Außenstelle der JVA im Andechser Ortsteil Rothenfeld. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Es gehe Schuhbeck, soweit sich das in dieser Situation sagen lasse, insgesamt gut, heißt es in seinem Umfeld - auch wenn er den 75. Geburtstag im Gefängnis verbringen wird.

Dieser ist am 2. Mai, 1949 kam er im Örtchen Haslach bei Traunstein zur Welt. Schuhbeck lernte auf Wunsch der Eltern Fernmeldetechniker. Ihn faszinierte aber die Musik, er war Sänger der Band The Scalas.

Das brachte ihn Ende der 60er-Jahre ins Kurhausstüberl in Waging am See. Der kinderlose Wirt Sebastian Schuhbeck schloss den Sänger ins Herz und überredete ihn, bei ihm in der Küche anzufangen.

Mit einer verlockenden Aussicht - er wollte ihn adoptieren und so zum Erben seines stattlichen Besitzes machen. Aus dem als Alfons Karg geborenen Fernmeldetechniker wurde so der Koch Alfons Schuhbeck.

Der Adoptivsohn erwies sich als Naturtalent. Er lernte in Salzburg, Genf, Paris und London sowie vom deutschen Kochpapst Eckart Witzigmann in dessen Lokal "Aubergine". Ab 1980 machte er das bis dahin für die Bewirtung des Campingplatzes verantwortliche Waginger Kurhausstüberl zu einem Hort der Haute Cuisine in Deutschland.