Bayern-Ikone im siebten Himmel? Französin soll es Thomas Müller angetan haben

Vancouver (Kanada) - FC-Bayern -Ikone und Magenta-Experte Thomas Müller (36) ist offenbar wieder in festen Händen. Der Star des kanadischen MLS-Fußballclubs Vancouver Whitecaps bleibt in Sachen Partnerin offenbar mit seinem Heimat-Kontinent verbunden.

Na, do schaug her: FC-Bayern-Ikone Thomas Müller (36) hat offenbar eine neue Partnerin an seiner Seite. © ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Foto von ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie die "Bild" berichtet, handelt es sich bei seiner neuen Liebe um die Französin Eve Rose Bitbol (26).

Die zehn Jahre jüngere Lebensgefährtin ist nicht als Trash-TV-Sternchen, Laufsteg-Model, Schauspielerin oder Castingshow-Teilnehmerin bekannt geworden. Ganz im Gegenteil.

Bitbol scheint ein großer Fan von Privatsphäre und Zurückhaltung zu sein. Auf Instagram dürfte sie noch nicht einmal live streamen, weil sie deutlich unter 1000 Follower hat.

Auf LinkedIn sind es noch weniger. Aber in Sachen Business scheint sie dafür sehr erfolgreich unterwegs zu sein.

2025 absolvierte sie an der renommierten Wirtschaftshochschule ESSEC einen "Bachelor of Business Administration" mit dem Schwerpunkt "Finance und Strategy".

Laut "Bild"-Informationen soll der Fußballprofi die attraktive Französin seinen Freunden und Bekannten ganz selbstverständlich als seine Partnerin vorstellen. Ein Geheimnis soll es also nicht sein – man hängt es bloß nicht an die große Glocke.