Im Partnerlook! Brenda Patea teilt süßes Foto mit Tochter Mayla

Bei den Followern bleibt das nicht unbemerkt. "Zusammen seid ihr ein tolles Duo. Weiter so, wundervolle Mädels!", schreibt eine Nutzerin in den Kommentaren.

Brenda trägt ein pinkes Minikleid mit sexy Cut-outs, eine schwarze Sonnenbrille und Flip-Flops, während sie für die Kamera posiert. Auch Töchterchen Mayla ist in ein pinkes Kleidchen gehüllt - die beiden tragen also Partnerlook!

"Dieser Urlaub, was soll ich sagen, er war perfekt. Jede, wirklich jede Sekunde haben wir genossen. Ich könnte noch so viele tolle Sachen schreiben, aber in diesem Moment lächle ich ganz doll und schaue mir noch mal alle Fotos und Videos an", schwärmt sie auf Instagram .

Während die beiden inzwischen wieder zu Hause in Berlin sind, schwelgt die schöne Brünette immer noch in Urlaubserinnerungen.

Brenda Patea (29) und Alexander Zverev (26) trennten sich bereits im Jahr 2020. © Fotomontage: Aurelien Morissard/AP, Screenshot/Instagram/brendapatea

"Was für schöne Erinnerungen!", schwärmt eine andere und spielt auf den Vater des Kindes, Tennis-Star Alexander Zverev (26), an: "Dein Mädchen wird sich daran erinnern, wer bei ihr war, und nicht daran, wer mehr ausgegeben hat. Kinder vergessen Spielzeug und Kleidung, aber nicht Zeit und Liebe."

Das Ex-GNTM-Model und der Tennis-Profi hatten sich im August 2020 getrennt - da war Brenda bereits schwanger. Seitdem geht es nicht gerade friedlich zwischen den beiden zu.

Erst kürzlich hatte die Beauty in ihrer Instagram-Story gegen ihren Ex geschossen: "Viele denken ja: 'Ach, die Alte, die hat es gut'", wetterte sie und deutete an: "Aber ihr wisst ja, was ich jetzt meine. Ich kann jetzt nichts sagen, sonst kriege ich wieder einen Brief in den Briefkasten."