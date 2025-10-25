In Berlin: Richard Gere schwärmt vom Dalai Lama und spricht über eine bessere Welt

Berlin - Megastar Richard Gere (76) präsentierte am Freitag seinen neuen Dokumentarfilm "Weisheit des Glücks" in Berlin . Dabei nutzte er die Gelegenheit, um über Wege zu sprechen, wie die Welt gemeinsam besser gestaltet werden kann.

Richard Gere (76) präsentierte am Freitag seinen neuen Film in der Berliner Kulturbrauerei. © TAG24

Gere hielt eine kurze Ansprache, bevor die Filmvorführung begann. "Wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen eine ähnliche Vision von unseren Möglichkeiten haben", sagte der Schauspieler.

Dabei machte er auf den Dalai Lama aufmerksam, der immer eine klare Vision von dem habe, was wir gemeinsam schaffen können.

"Weisheit des Glücks" präsentiert einen der letzten großen Auftritte des Dalai Lama, in dem er die Zuschauer auf eine inspirierende Reise zur Quelle des Glücks führt. Gere trat hierbei als Produzent in Erscheinung.

Der "Pretty Woman"-Darsteller ist ein enger Freund des 90-jährigen Dalai Lama, dem spirituellen Oberhaupt der tibetischen Buddhisten. "Ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich den Dalai Lama getroffen habe", so der Schauspieler.

Er selbst hatte sich nach einer Nepal-Reise Anfang der 1990er-Jahre dem Buddhismus zugewandt und engagiert sich seit Langem für die Rechte der Tibeter.