Krasse Veränderung: Freundin von Ex-RB-Star überrascht mit ganz neuem Look

Leipzig/Barcelona - Laura "Abla" Schmitt (27) ist die Freundin des spanischen Fußballstars Dani Olmo (27) . Sie ist Model und Influencerin und normalerweise bekannt für ihre langen, blonden Haare. Am Samstag überraschte sie auf ihren Social-Media-Kanälen mit einem ganz neuen und anderen Look.

Laura "Abla" Schmitt (27) präsentierte auf ihrem Instagram-Account ihren neuen Look. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@lauraabla

Ihre langen Haare sind Geschichte. Ab jetzt trägt die 27-Jährige eine Kurzhaarfrisur.

Vorher teilte sie in ihren Instagram-Stories mehrere Bilder der Typveränderung. Auf einem Bild wird eine Schere an ihre langen Haare gehalten und auf einem anderen sieht man nur ganz viele blonde Haare, die auf dem Boden liegen und zusammengefegt werden.

Es scheint sich bei der neuen Frisur also nicht um eine Perücke zu handeln.

Auf TikTok schrieb Laura Abla zu dem neuen Look: "New me und selbstbewusster denn je".

Ende Oktober zeigte die Influencerin sich schon einmal mit einer ähnlichen Frisur. Damals war es eine Perücke. Aber schon vor einigen Monaten deutete Abla an, dass ihr der Look offensichtlich gefällt. "So kurz davor" schrieb sie unter das Video.