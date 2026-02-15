Krasse Veränderung: Freundin von Ex-RB-Star überrascht mit ganz neuem Look
Leipzig/Barcelona - Laura "Abla" Schmitt (27) ist die Freundin des spanischen Fußballstars Dani Olmo (27). Sie ist Model und Influencerin und normalerweise bekannt für ihre langen, blonden Haare. Am Samstag überraschte sie auf ihren Social-Media-Kanälen mit einem ganz neuen und anderen Look.
Ihre langen Haare sind Geschichte. Ab jetzt trägt die 27-Jährige eine Kurzhaarfrisur.
Vorher teilte sie in ihren Instagram-Stories mehrere Bilder der Typveränderung. Auf einem Bild wird eine Schere an ihre langen Haare gehalten und auf einem anderen sieht man nur ganz viele blonde Haare, die auf dem Boden liegen und zusammengefegt werden.
Es scheint sich bei der neuen Frisur also nicht um eine Perücke zu handeln.
Auf TikTok schrieb Laura Abla zu dem neuen Look: "New me und selbstbewusster denn je".
Ende Oktober zeigte die Influencerin sich schon einmal mit einer ähnlichen Frisur. Damals war es eine Perücke. Aber schon vor einigen Monaten deutete Abla an, dass ihr der Look offensichtlich gefällt. "So kurz davor" schrieb sie unter das Video.
Profi-Fußballer Olmo feiert den Look seiner Freundin
Die neue Frisur entstand in Kooperation mit dem schwedischen Modeunternehmen H&M.
Auf Instagram wird sie für ihr neues Aussehen gefeiert. Ihr Freund, Barcelona-Star Olmo (27), kommentierte ein geschocktes Emoji, gefolgt von einem, das Herzen in den Augen hat.
Unter anderem Model-Kollegin Stefanie Giesinger (29), GNTM-Gewinnerin Daniela Djokic (22) und Influencerin Romina Palm (26) feierten den neuen Look von Laura Abla. TV-Star Leyla Heiter (29) fragte: "Gibt es auch etwas, das dir nicht steht?"
Diese Frage ist durchaus berechtigt, denn es ist nicht das erste Mal, dass die gebürtige Ostfriesin mit ihrem Aussehen überraschte. In den letzten Monaten hatte sie sich für verschiedene Fotoshootings mehrfach die Augenbrauen hellblond gebleicht, sodass es fast so aussah, als hätte sie gar keine.
Laura Abla lebt mit ihrem Freund zusammen in Barcelona, hat auf Social Media eine große Reichweite und einen eigenen Podcast.
In den letzten Monaten startete sie auch als Model immer mehr durch, lief unter anderem bei der Berliner Fashion Week, war auf Werbeplakaten zu sehen und zierte das Cover von Mode-Magazinen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@lauraabla