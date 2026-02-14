"Schnipp, schnapp, Brüste ab": Der entsetzliche Leidensweg von Sonya Kraus

Hamburg - Am Freitagabend war Sonya Kraus (52) zu Gast bei der " NDR Talk Show ". Die Moderatorin berichtete von schrecklichen Verlusten, ihrem Kampf mit dem Krebs und ihre Vorfreude auf " Let's Dance ".

Sonya Kraus (52) fand mit sechs Jahren ihren toten Bruder. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wer diesen Quell guter Laune sieht, mag kaum glauben, durch welche Hölle die 52-Jährige gehen musste. "Menschen werden geschmiedet, nicht auf den Höhenflügen, sondern in den Tälern, die man durchwandert. Das ist es, was einen Menschen ausmacht", sagte sie mit glänzenden Augen.

"Mein Bruder ist gestorben, da war ich sechs. Ich habe ihn tot im Bettchen gefunden. Dann hat sich mein Vater bei uns im Treppenhaus aufgehängt. Da war ich elf Jahre alt", erzählt die Frankfurterin, die 1998 als Glücksfee beim Glücksrad ihren Durchbruch feierte.

Das höre sich sehr dramatisch an, und das sei es auch gewesen. "Aber in der Retrospektive bin ich dankbar für diese Erfahrungen, weil ich so ganz früh gelernt habe, zwischen echten und unechten Problemen zu unterscheiden", resümiert die zweifache Mutter.

Sie habe schon als Kind entschieden, dunkle Gedanken nicht zuzulassen, weil sie eine Gefahr bedeuten würden und sie für ihre Mama stark sein musste.

"Das hat mir wirklich geholfen in der Situation vor vier Jahren, als mir Brustkrebs diagnostiziert wurde", erzählt die ehemalige "talk talk talk"-Moderatorin. Das sei ein Schlag gewesen, eine schwere Zeit.

"Trotzdem würde ich heute sagen: Wow, was für ein Ritt. Wie dankbar bin ich dafür, diese Erfahrung gemacht haben zu dürfen. Natürlich mit diesem positiven Outcome. Sagen zu können, das ist fein jetzt. Schnipp, schnapp, Brüste ab", sagt das ehemalige Model.