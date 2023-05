Influencerin (22) will Tesla mit Benzin betanken: Fans reagieren mit Spott

"Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich getan habe. Es war das Ende eines langen Tages und das Auto war nagelneu", so die 22-Jährige.

Auf Social Media war ein Video viral gegangen, das zeigt, wie die junge Engländerin ihren Luxuswagen mit Benzin betanken will - anstatt ihn an eine Ladesäule anzuschließen.

Mit erotischen Fotos und Videos verdient die 22-Jährige jede Menge Geld. © Instagram/danielletillywright

"Sie können mich verspotten, so viel sie wollen", erklärte die kurvige Influencerin. "Ich verdiene 60.000 Pfund im Monat und habe das Auto daher sofort gekauft. Es gibt nicht viele Leute, die das von sich behaupten können."

Danielle fügte hinzu: "Ich habe gelernt, dass es keinen Sinn hat, auf den Hass zu antworten. Ich konzentriere mich einfach auf all meine Fans, die meine Inhalte lieben."

Manche Leute seien einfach neidisch, wenn man mit harter Arbeit etwas erreicht habe, so das junge Model. "Sie sagten sogar, es sei gar nicht mein Auto und ich hätte mehr Geld als Verstand."

Darauf entgegnete Danielle: "Ich habe jeden Penny verdient, um es zu kaufen - und ich liebe Autos. Es ist wirklich ein wahr gewordener Traum, einen Tesla zu besitzen."

Auch in Zukunft möchte sich das Model nicht von ihrem Kurs abbringen lassen. "Ich liebe es, mich mit Leuten zu unterhalten, Inhalte zu erstellen und all die Liebe zu sehen. Das ist es, was das Trollen am Ende wert ist."

Nach ihrem Tesla-Vorfall würde sie sich sogar gerne mit Elon Musk (51) treffen, um ihn bei seinem E-Auto-Geschäft zu beraten, verriet die Influencerin.