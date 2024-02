Influencerin nach Gender-Reveal ihres zweiten Kindes enttäuscht

Ann-Vivien und ihr Ehemann Matthias verkündeten das Geschlecht ihres zweiten Kindes bei einem Gender-Reveal. © Screenshot/Instagram/annvivien (Bildmontage)

Ann-Vivien und ihr Mann Matthias wohnen mit ihren zwei Kindern in einem Einfamilienhaus nahe Hamburg. Vor rund einem Jahr machte neben ihrer Tochter (3) auch ihr Sohn das Familienglück perfekt.

In einer Fragerunde verriet Ann-Vivien nun aber kurz vor dessen erstem Geburtstag, dass sie sich nach ihrer Tochter eigentlich noch ein zweites Mädchen gewünscht hätte. "Warst du enttäuscht, dass Adrian ein Junge wurde?", wollte ein Follower in einem Q&A wissen. "Schon etwas, als ich es erfahren habe", so Ann-Vivien.

In einem entsprechenden Gender-Reveal Ende November 2022 ließ sie sich davon aber nichts anmerken.

Doch jetzt erklärte Ann-Vivien: "Konnte mir einfach nicht vorstellen, die Mama von einem Jungen zu sein. Aus vielen Gründen und Erfahrungen."