Influencerin Ann-Vivien in großer Sorge um ihren Sohn: "Habe unfassbar Angst"

Die Influencerin Ann-Vivien (30) zeigt die Höhen und Tiefen ihres Familienalltags bei Instagram. Aktuell überwiegen die Sorgen um ihren Sohn. © Screenshot/Instagram/annvivien (Bildmontage)

"Von uns gibt es dieses Jahr leider kein glückliches Bild unterm Weihnachtsbaum", teilte sie ihren Followern am ersten Weihnachtstag in einem traurigen Post mit.

Der Grund: Ihr zehn Monate alter Sohn musste stattdessen mit einer Lungenentzündnung ins Krankenhaus. Für Ann-Vivien und ihren Mann blieb damit wohl die Welt kurz stehen. "Jetzt sitze ich hier allein und esse Mischbrot mit Käse statt Rouladen mit Rotkohl", erklärte die Norddeutsche weiter.

Und mitten in der Nacht folgte dann auch schon der nächste Schock: Gegen 4 Uhr morgens sei ihr Sohn schließlich auf die Intensivstation verlegt worden, hieß es in einem zweiten Post. Für die zweifache Mutter sei alles wie in einem Film an ihr vorbeigelaufen, sie habe einfach nur noch funktioniert.

"Ich habe Angst. Eine unfassbar riesengroße Angst, dass ich dieses Krankenhaus ohne mein Kind verlassen werde", teilte sie ihre größte Sorge mit ihrer Community.