Influencerin bringt Wahrheit ans Licht: Aus diesem Grund nimmst Du nicht ab!

Gießen - Fitness-Influencerin Lea Künzl (27) hat sich auf die Fahnen geschrieben, ihren Followern mehr Hintergrundwissen zum Thema Gesundheit, Ernährung und sinnvollem Kraftsport zu vermitteln. Eines der größten Probleme bei vielen ihrer Fans sprach sie in einem aktuellen Instagram-Video an.

Abnehmen trotz "wenig" Nahrungszufuhr? Influencerin Lea Künzl (27) klärt ihre Follower in einem aktuellen Clip auf. © Montage: Instagram/LeaLovesLifting_official

In dem etwa 30-sekündigen Clip vom heutigen Dienstagmorgen sprach die 27-Jährige, die ihrer Community wohl eher unter dem Pseudonym "Lealoveslifting" bekannt ist, das Thema Abnehmen trotz "wenig" Nahrungszufuhr an.

Oftmals habe sie von Bekannten oder Followern gehört und gelesen, dass diese trotz deutlich reduzierten Kalorien nicht abnehmen würden.

Oftmals sei als Grund hierfür ein vermeintlich "eingeschlafener Stoffwechsel" angeführt worden. Doch Lea machte schnell und in gewohnter Manier klar, dass es sich bei dieser Aussage um ausgemachten "Unsinn" handele.

Ihre Erklärung ist dabei so simpel wie logisch: "Wenn du nicht abnimmst, dann isst du noch zu viel". Für den ein oder anderen mag das wie ein verbaler Schlag ins Gesicht klingen. Nichtsdestotrotz steckt in den Ausführungen der jungen Fitness-Fanatikerin die vollumfängliche Wahrheit.

Denn der Körper kann nur Gewicht und Körperfett abbauen, wenn ihm weniger Kalorien zugeführt werden, als er am Tag benötigt. Geht die Kalorienzufuhr über das benötigte Maß hinaus, ist eine Stagnation oder gar eine Gewichtszunahme die logische Konsequenz.

Doch viele Menschen unterschätzten Leas Angaben zufolge das, was sie täglich essen und überschätzten oftmals auch das, was sie unter anderem durch Sport und Bewegung zusätzlich an Kalorien verbrennen.