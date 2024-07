Blanke Haut und krasse Transformation: Fitness-Influencerin lässt Fans staunen

Die körperliche Verwandlung von Lea Künzl (27) alias Lealoveslifting kann sich durchaus sehen lassen. © Montage: Instagram/LeaLovesLifting_official

In einer Instagram-Story vom heutigen Freitag präsentierte Lealoveslifting, wie sie sich in den sozialen Medien nennt, eine Foto-Collage, die ihren durchtrainierten, von Muskeln und deutlich sichtbaren Adern durchzogenen Körper zeigt. Der Blick des Betrachters fällt dabei aber auch unweigerlich auf ein mittig platziertes Foto.

Auf diesem fehlte jede Spur von Muckis und Definition. Doch Fakt ist, es handelte sich um ein und dieselbe Person. Mit der Zusammenstellung wollte Lea ihren ganz persönlichen Weg zu ihrer für sie idealen Figur aufzeigen. Dieser war - wie sie immer wieder in ihren Videos offen ansprach - gepflastert von Essstörungen, Heißhunger- und sogenannten Binge-Eating-Attacken.

Seit einigen Jahren war es der jungen Frau jedoch möglich, ihr Gewicht zu halten und kontinuierlich an ihrer Form zu arbeiten, ohne dabei in alte Muster zu verfallen. Das Resultat konnte sich dabei durchaus sehen lassen.

Nichtsdestotrotz hatte sie für ihre über 112.000 Abonnenten noch eine wichtige Botschaft parat. So merkte sie an, dass derartige körperliche Veränderungen kein Sprint, sondern ein - mitunter qualvoller - Marathon seien. Man solle also sein Ziel nicht nach kurzer Zeit aus den Augen verlieren, sondern kontinuierlich und ausdauernd am Ball bleiben.