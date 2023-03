Influencerin durchlebt die Hölle während der Geburt: "Hab' nur noch geschrien"

Immer wieder wird Influencerin Leonie Paula (26) von ihren Gefühlen ob der traumatischen Geburt übermannt. © Montage: Instagram/leoniepaula

Mit ein wenig Abstand entschloss sich die junge Influencerin, die ihren über 340.000 Followern auf Instagram eher unter dem Nicknamen "LeoniePaula" bekannt ist, vor die Kamera zu treten und über die traumatischen Erlebnisse während des Geburtsvorgangs zu berichten.

Bereits am 14. März kam der kleine Nuri zur Welt. Doch hinter dem gemeinsamen Kind von Leonie und Ehemann Emre Pitir lagen seitdem schon einige harte Tage. In einem Instagram-Post, den die junge Hessin kurz nach der Rückkehr in die heimischen vier Wände veröffentlichte, kündigte sie die Turbulenzen rund um die Geburt des kleinen Mannes an.

So schrieb sie unter anderem: "Das, was uns passiert ist, passiert bei etwa zwei Prozent der Geburten und auch heutzutage sterben teilweise sowohl Mutter als auch Baby in so einem Moment." Wie ernst es zwischenzeitlich vor allem um den kleinen Nuri stand, zeigte aber erst der ausführliche Videobericht Leonies.

Dabei fing alles noch so normal an: Drei Tage nach dem für den 9. März geplanten Entbindungstermin platzte die Fruchtblase der werdenden Mutter, ehe sie in den frühen Morgenstunden des Folgetages mit leichten Wehen im Krankenhaus lag.

Nach einer Periduralanästhesie (PDA) zur Linderung der Schmerzen, sollte sich die Lage im Kreißsaal aber schlagartig dramatisch zuspitzen.