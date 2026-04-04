Influencerin macht Gewalt-Erfahrungen öffentlich: "Mein Lächeln kann mir niemand nehmen"

Darmstadt - "Mein Lächeln kann mir niemand nehmen. Ich bin auf dem Weg der Heilung und stecke mitten im Prozess. Und ihr wisst nicht, wie schwer und lang dieser Weg wirklich ist" - mit diesen Worten beginnt ein längerer Text, in dem Influencerin Michelle Schellhaas (30, " Der Bachelor " und " Bachelor in Paradise ") über ihre Gewalt-Erfahrungen in einer toxischen Beziehung berichtet.

Ein Selfie mit blauem Auge - mit diesem Bild beginnt die Foto-Sammlung, in der Michelle Schellhaas (30) Verletzungen dokumentiert, die ihr angetan wurden. © Screenshot/Instagram/michelleschellhaas

Zusammen mit dem Text veröffentlichte die 30-Jährige am Karfreitag mehrere Fotos, auf denen sie diverse Verletzungen dokumentiert, welche sie erlitten hat. Das erste Foto zeigt Michelle mit einem blauen Auge.

"Ich habe Gewalt erlebt. Und trotzdem bin ich geblieben", heißt es weiter in dem Instagram-Beitrag. "Nicht, weil es okay war, sondern weil ich mir lange nicht eingestehen wollte, was ich erlebt habe. Weil ich Angst hatte. Weil ich dachte, ich schaffe das nicht alleine. Und weil man sich manchmal die Wahrheit selbst am längsten nicht eingestehen will."

Sie habe sowohl physische als auch psychische Erfahrungen machen müssen, welche sie "komplett kaputt gemacht haben", bekennt die Mutter einer fünfjährigen Tochter.

Sie ergänzt: "Ich habe mich klein gemacht gefühlt. Ich habe mich verdreht gefühlt. Ich habe mich manipuliert gefühlt."