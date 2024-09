Influencerin nach Einlass-Debakel: "Noch immer unfassbar sauer"

Der Auftritt der Autorin und Influencerin Tara-Louise Wittwer auf der re:publica im Rahmen des Reeperbahn Festivals in Hamburg musste kurzfristig ausfallen.

Von Franziska Rentzsch, Nora Petig

Hamburg - Der Auftritt der Autorin und Influencerin Tara-Louise Wittwer (34, "Was Tara sagt") auf der re:publica im Rahmen des Reeperbahn Festivals in Hamburg musste am Freitag kurzfristig verschoben werden.

Die Autorin Tara-Louise Wittwer (34) meldete sich am Freitag sichtlich genervt bei ihren Followern. © Screenshot/Instagram/wastarasagt (Bildmontage) "Ich wäre eigentlich auf der re:publica aufgetreten, aber sie lassen meinen Manager nicht rein, also trete ich nicht auf", erklärte Tara zunächst sichtlich genervt in ihrer Instagram-Story. "Sorry an alle, die mich sehen wollten - die haben sich komplett quer gestellt und den Zutritt für mein Management vehement verweigert", so Tara weiter. Die Content-Creatorin sollte mit Moderatorin Duygu Ağal über Feminismus, toxische Männlichkeit und den Einfluss von Popkultur und Medien auf die eigene Identität sprechen. "Geil auch von Köln nach Hamburg zitiert zu werden für nix." Promis & Stars Mai Thi entschuldigt sich bei Followern, eine Sache ist ihr richtig peinlich Gegenüber TAG24 bestätigten Mitarbeitende des Reeperbahn Festivals, dass es bei der Anmeldung des Managements tatsächlich Probleme gegeben habe. Die Influencerin sei aber auch so kurzfristig angereist, dass diese vor ihrem Auftritt nicht mehr rechtzeitig gelöst werden konnten.

Tara-Louise Wittwer wollte Fans nicht enttäuschen: "Liebe euch doll"