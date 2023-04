Influencerin Nina Noel sagt Hochzeit ab - aus gutem Grund!

"In den letzten Wochen war es ziemlich ruhig hier und es kam wenig bis gar kein Content von mir. Manchmal kommen die Dinge einfach anders als geplant und dann muss man sich erstmal neu sortieren", schrieb Nina dazu und sorgte damit erst einmal für viele Fragezeichen unter ihren Fans. "April, April?", fragten da gleich mehrere User. "Ne, mit sowas macht man glaube ich auch keine Scherze", antwortete Nina jedoch sofort in den Kommentaren darauf.

Doch nun wurde die Hochzeit auf einmal abgesagt, wie Nina ihren Instagram -Followern am Wochenende zunächst in einem Post erklärte.

Die große Hochzeit sollte noch in diesem Jahr stattfinden, dafür hatte sich das Paar das hübsche Datum 11.11.2023 ausgesucht.

Kurz nachdem sie Enisa Bukvic (28) bei "Dubai Diaries" von ihrer Enttäuschung darüber berichtet hatte, konnten Zuschauer dann den großen Moment vor laufenden TV-Kameras miterleben: Ihr Tony ging endlich vor ihr auf die Knie und hielt nach zwei gemeinsamen Kindern nun auch ganz offiziell um ihre Hand an.

In ihrer Instagram-Story verkündete Nina nämlich schon wenig später: "Alles passiert aus einem guten Grund..." und veröffentlichte ein Reel, in dem ein positiver Schwangerschaftstest zu sehen ist. Sie und Anthony erwarten also Baby Nummer drei und haben zum geplanten Hochzeitstermin dann sicherlich ganz andere Dinge im Kopf, als sich um zahlreiche Gäste zu kümmern.

"Congratulations Schatz!!!", gratulierte ihr Ex-GNTM-Model Enisa Bukvic in den Kommentaren. "Endlich ist es offiziell", schrieb auch Influencerin Zara Secret (28).

Inzwischen hat der Post bereits mehrere Tausend Herzchen gesammelt. Die Enttäuschung über die abgesagte Hochzeit dürfte also schnell vergessen sein.