Horror-Erlebnis für Nina Noel - Influencerin nimmt falsches Medikament und warnt ihre Follower

Dubai - Die Influencerin Nina Noel (34, "Köln 50667") lebt mit ihrem Verlobten Anthony Canty in Dubai. Ein Festival wurde für sie zum Horror-Trip, den sie vermutlich nicht mehr so schnell vergessen wird.

Doch ihr unterlief ein Fehler. Ihr sei nach eigenen Angaben ein falsches Medikament verschrieben worden und so schluckte sie statt einer Schmerztablette eine Schlaftablette.

Ihr sei es vor und auf dem Weg zu einem Festival nicht so gut gegangen, so die 34-Jährige. Dabei habe sie sich sehr darauf gefreut. "Somit nahm ich auf dem Weg zum Festival eine Schmerztablette ein."

Normalerweise nehme die 34-Jährige keinerlei Medikamente ein, erklärte sie ihren Followern am Sonntag in einem Instagram-Post. Jetzt war es aber ausnahmsweise wohl doch nötig.

Sie habe sich in einer Zwischenwelt befunden, führte sie in ihrem Post weiter aus. Habe irgendwie mitbekommen was um sie herum passierte, aber nicht aktiv teilnehmen können. "Irgendwann merkte ich, dass ich gleich umkippen werde und sagte zu Tony, dass wir gehen müssen."

Am nächsten Morgen habe sie dann festgestellt, dass sie eine Schlaftablette genommen hatte. Diese hätte sie wohl gar nicht besitzen sollen. "Ich bin aber wegen ganz anderer Beschwerden zum Arzt gegangen, somit wurde mir ein falsches Medikament verschrieben."

Sie wolle sich gar nicht ausmalen, was alles hätte passieren können, wenn nicht ihr Verlobter und ihre Freunde bei ihr gewesen wären. Grund genug für die Influencerin eine Warnung auszusprechen: "Seid bitte ganz, ganz vorsichtig mit dem Umgang von Schlaftabletten. Ich hatte gestern keinerlei Kontrolle mehr über mich und meinen Körper! Ich war wie gefangen und das war einfach nur schrecklich."

Und das, obwohl sie nach eigenen Angaben nur eine Tablette statt der empfohlenen Menge von zwei zu sich genommen hatte.