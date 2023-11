Influencerin spricht über ihr "Laster" und gesteht: "Mir geht's einfach gar nicht gut damit"

Frankfurt am Main - Tami Tilgner ist eine waschechte Influencerin - ihre Themen sind Fitness-, Beauty- und Fashion-Tipps . Doch mitunter plaudert die 25-Jährige auch aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen und verrät das eine oder andere Geheimnis über sich .

Tami Tilgner (25) ist eine bekannte Influencerin aus Frankfurt am Main. Sie befasst sich mit Fitness- sowie mit Beauty- und Fashion-Tipps. © Screenshot/Instagram/tamitilgner

In zwei am gestrigen Mittwochnachmittag veröffentlichten Instagram-Storys wandte sich die Frankfurterin mit einer eher ungewöhnlichen Frage an ihre rund 312.000 Follower auf der Foto-Plattform.

"Was ist Euer Laster? 👀" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst), gab Tami als Fragestellung für ein Q&A vor. Zugleich sprach sie ganz offen über eine persönliche Neigung, die sie nicht ablegen kann und die sie regelrecht quält.

"Sagt mal, Leute, habt Ihr irgendwas in Eurem Leben, was - ja, wie soll ich sagen - Euch überhaupt nicht guttut, aber Ihr könnt es trotzdem nicht sein lasen? Weil, bei mir ist es so mit Energydrinks", begann die 25-Jährige ihr Statement.

Sie hielt dabei eine Dose einer bekannten Energydrink-Marke in der Hand und erklärte weiter, dass sie insbesondere diesem speziellen Getränk regelrecht verfallen sei.