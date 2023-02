Influencerin Tami Tilgner verrät: Auf diesen Männer-Typ steht die 25-Jährige

Als Influencerin hat die Frankfurterin Tami Tilgner (25) mit rund 315.000 Followern auf Instagram und mehr als 347.000 Abonnenten auf TikTok bereits einigen Erfolg. © Screenshot/Instagram/tamitilgner

Fitness- und Fashion-Influencerin Tami Tilgner aus Frankfurt am Main gab sich am gestrigen Samstag in dieser Hinsicht ziemlich offen: In einem Q&A auf Instagram verriet die 25-Jährige, welche Eigenschaften ein Mann mitbringen muss, um ihr Interesse zu wecken.

"Worauf achtest Du als Erstes bei einem Mann?" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst), hatte eine Followerin oder ein Follower die Frankfurterin gefragt.

Freimütig räumte die 25-Jährige in ihrer schriftlichen Antwort ein, dass sie in dieser Hinsicht "ganz oberflächlich" sei. "Körpergröße und athletische Statur", nannte Tami als die ersten (und damit mutmaßlich wohl auch wichtigsten) Kriterien.

Die 25-Jährige ist sich offenbar bewusst, dass sie damit bei einigen Menschen womöglich Entrüstung auslöst. "Steinigt mich ruhig", fügte sie hinzu und erklärte: "Ich achte halt auch auf meinen Körper und deshalb fühle ich mich davon eben auch eher angezogen 😄."

In einem zweiten Absatz fügte die Influencerin noch weitere Kriterien hinzu: "Selbstbewusstes Auftreten, wie er sich artikuliert und die Energie, die er ausstrahlt 😊."

Zum Abschluss gab Tami Tilgner die Frage zurück an ihre Fans: "Und Ihr?", schrieb die 25-Jährige über ein Eingabefeld.