Influencerin tot im Wald gefunden: Wurde Stefanie P. erwürgt und verscharrt?
Graz (Österreich) - Tragische Wendung im Fall der vermissten Influencerin Stefanie P. (32) aus Österreich. Der Leichnam der blonden Beauty wurde in Slowenien gefunden, berichtet Krone. Ihr Ex-Freund ist dringend tatverdächtig.
Nach einer Weihnachtsfeier hatte die 32-Jährige am Samstag ein Taxi nach Hause genommen, anschließend verlor sich ihre Spur.
Der 31 Jahre alte Ex-Freund wurde festgenommen. Er soll die Frau erwürgt, in einen Koffer gepackt und im Wald verscharrt haben.
Gegenüber den Behörden soll sich der Ex-Partner bereits geständig und kooperativ verhalten haben.
Darüber hinaus sollen sein Bruder und sein Stiefvater ebenfalls verhaftet worden sein. Es besteht der Verdacht der Verdunkelungsgefahr. Ermittler hatten zuvor sowohl in Österreich als auch in Slowenien nach der verschwundenen Österreicherin gesucht. Im Rahmen der Fahndung wurde am Montag der Ex-Freund festgenommen, als er sich in der Nähe seines brennenden Autos am Casino südlich des Grenzübergangs Spielfeld befand.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/badgalfani