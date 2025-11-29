Influencerin tot im Wald gefunden: Wurde Stefanie P. erwürgt und verscharrt?

Die Beauty-Influencerin Stefanie P. aus Österrreich ist tot. Der Leichnam der 32-Jährigen wurde in Slowenien gefunden. Ihr Ex-Freund wurde festgenommen.

Von Martin Gaitzsch

Graz (Österreich) - Tragische Wendung im Fall der vermissten Influencerin Stefanie P. (32) aus Österreich. Der Leichnam der blonden Beauty wurde in Slowenien gefunden, berichtet Krone. Ihr Ex-Freund ist dringend tatverdächtig.

Influencerin Stefanie P. (32) verschwand nach einer Weihnachtsfeier. Ihr Leichnam wurde in Slowenien entdeckt. © Instagram/Screenshot/badgalfani Nach einer Weihnachtsfeier hatte die 32-Jährige am Samstag ein Taxi nach Hause genommen, anschließend verlor sich ihre Spur. Der 31 Jahre alte Ex-Freund wurde festgenommen. Er soll die Frau erwürgt, in einen Koffer gepackt und im Wald verscharrt haben.

